Mbappé prend une incroyable décision, une «terrible» accusation tombe

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, et, par la même occasion repoussait officiellement les appels du Real Madrid. Président du club espagnol, Florentino Perez n'avait pas caché son étonnement, alors qu'il avait obtenu l'accord du joueur. Une attitude critiquée, également, par certains journalistes.

La décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG a fait couler beaucoup d'encre en Espagne, notamment au Real Madrid. « Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux » a confié le président du club merengue , Florentino Perez. Et il n'est pas le seul à critiquer Mbappé.





Le comportement de Mbappé pointé du doigt

Journaliste pour ESPN , Rodrygo Faez ne s'est pas privé de critiquer Mbappé. « Je pense que dans le football, il est très facile de faire les choses facilement, bien et de la meilleure façon possible avec toutes les parties. Et je pense que dans ce processus de négociation avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Mbappé (ou son entourage) a fait le contraire » a-t-il déclaré.

« Il a fait un travail terrible »