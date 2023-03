Cauchemar pour le PSG, une terrible nouvelle se confirme avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait repartir de plus belle dans les prochaines semaines. En effet, le joueur de 24 ans va devoir décider s'il prolonge, ou pas, son contrat d'une saison. L'international français doit rendre sa décision au PSG avant l'été prochain. Mais en Espagne, certains journalistes ont vendu la mèche dans ce dossier.

Actuellement lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision, qui pourrait bien déterminer la suite de son aventure parisienne. Le joueur de 24 ans a la possibilité de prolonger, unilatéralement, son contrat d'une saison supplémentaire. Une option, qui expirera après l'été prochain. Le temps est donc compté pour Mbappé.





Mbappé pourrait ne pas prolonger

Mais en Espagne, on ne croit pas à une prolongation de Mbappé. « L'information que j'ai, c'est qu'une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023, si Mbappé reste ferme dans sa volonté de renouvellement et dit au PSG qu'il ne va pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 » a confié le journaliste de Marca Ramon Alvarez de Mon. Même son de cloche chez Rodrygo Faez.

« J'ai le sentiment qu'il ne va pas l'activer »