Mbappé plombe un transfert au PSG : Le cadeau inespéré à l'OM !

Depuis la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, les relations entre le club merengue et le PSG se sont aggravées. Une situation qui rend les négociations compliquées sur le mercato. C'est la raison pour laquelle le transfert d'Endrick semble impossible. Une situation qui doit être appréciée à l'OM.

Depuis le début de la saison, le temps de jeu d'Endrick au Real Madrid et de... 0 minute. Le crack brésilien, régulièrement utilisé par Carlo Ancelotti, ne semble plus du tout dans les plans de Xabi Alonso qui lui préfère Arda Guler et Franco Mastantuono ou encore Brahim Diaz. Une situation problématique pour Endrick qui voit ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde chuter.

Endrick au PSG, Mbappé va tout gâcher ? Par conséquent, Endrick pourrait être tenté de trouver un nouveau club cet hiver. Et selon les informations de Defensa Central, le PSG pourrait tenter sa chance en proposant même Fabian Ruiz dans l'opération. Cependant, compte tenu des relations compliquées entre le Real Madrid et le PSG, les négociations s'annoncent quasiment impossibles, notamment à cause du cas Kylian Mbappé qui avait rejoint le club merengue libre à l'issue de son bail avec le PSG.