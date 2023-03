Mbappé : Nouvelle bombe sur son mercato agité au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison passée, le feuilleton Kylian Mbappé avec sa prolongation de contrat in-extremis au PSG et son faux départ en direction du Real Madrid ont fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, comme l’a révélé Daniel Riolo, ce dossier sensible était réglé depuis le mois de mars en coulisses.

Le 21 mai dernier, à la surprise générale, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. La fin d’un feuilleton long et stressant pour les supporters et la direction du club de la capitale, puisque l’attaquant de l’équipe de France semblait initialement bien parti pour rejoindre le Real Madrid libre au terme de son contrat initial. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Mbappé disposait même d’un accord de principe avec l’écurie merengue, mais c’est finalement le PSG qui a pris le dessus dans les négociations.

«Je fais ce que je veux au PSG», il balance sur le clan Mbappé https://t.co/kiAsmoGgxD pic.twitter.com/3ywmL3YOwc — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Mon histoire ici n’est pas terminée »

En conférence de presse, Kylian Mbappé avait justifié ce choix fort, affichant des ambitions XXL pour la suite de son aventure au PSG : « Quitter mon pays comme ça... Il y a ce côté sentimental... Et aussi le projet a changé. Le club a décidé de changer pas mal de choses sur le plan sportif et donc ça m'a vraiment donné cette envie de continuer, car je pense que mon histoire n'est pas terminée ici, que ce soit sur le plan collectif ou individuel », avait indiqué Mbappé. Ce dossier semble avoir été fixé à la dernière minute par le PSG, et pourtant…

Mbappé avait prolongé en mars