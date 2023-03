Mbappé - Neymar : Lionel Messi attend le feu vert du PSG

Thomas Bourseau

Force est de constater que le trio composé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’a pas porté ses fruits au PSG. Sur le point d’être démantelée, la « MNM » pourrait dicter l’avenir de Lionel Messi dont le contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain.

Avec Kylian Mbappé et Neymar, Lionel Messi forme depuis août 2021 la « MNM ». En copiant la BBC du Real Madrid composée de Karim Benzema, de Gareth Bale et de Cristiano Ronaldo ainsi que la MSN du FC Barcelone dans laquelle figuraient Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, le PSG pensait pouvoir toucher le Saint-Graal européen qu’est la Ligue des champions.

La «MNM» bientôt démantelée par le PSG ?

Néanmoins, les deux campagnes de Ligue des champions parisiennes depuis l’arrivée de Lionel Messi se sont soldées par des éliminations prématurées au stade des 1/8èmes de finale face au Real Madrid et au Bayern Munich. D’après RMC Sport , le PSG voudrait démanteler la MSN… mais elle pourrait bien dicter l’avenir de Lionel Messi.

Neymar et Mbappé, la clé du feuilleton Messi ?