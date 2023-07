Mbappé - Neymar : Le PSG prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été du PSG s'annonce encore bouillant, et les dossiers les plus chauds sont à venir. En effet, entre le feuilleton Mbappé et l'avenir toujours incertain de Neymar, le club de la capitale va devoir s'activer. Et en cas de départ de ses stars, la piste menant à Joao Felix pourrait prendre de l'ampleur au PSG.

Cet été, le mercato du PSG devrait être agité. Jusque-là, seules deux arrivées ont été officialisées à savoir celle de Marco Asensio et Milan Skriniar, mais cela devrait rapidement s'accélérer puisque Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Cher Ndour devraient également s'engager avec le club parisien, qui ne s'arrêtera d'ailleurs pas en si bon chemin. Le secteur offensif va effectivement devenir une priorité.

Joao Felix veut signer au PSG

Dans cette optique, la priorité de Luis Campos se nomme Bernardo Silva, mais un autre joueur de l'écurie de Jorge Mendes pourrait rapidement devenir une option sérieuse. En effet, selon les informations de AS , Joao Felix serait très chaud à l'idée de rejoindre le PSG. L'Atlético de Madrid serait d'ailleurs ouvert à cette idée, à condition de récupérer environ 100M€.

Un dossier dépendant de Mbappé et Neymar