Mbappé - Neymar : Coup de balai historique au PSG, qui va partir ?

Pour la première fois depuis l'arrivée de QSI, le PSG semble avoir l'intention de lancer une opération dégraissage de très grande envergure. Et même les stars ne sont pas épargnées ! Ainsi, alors que la porte est ouverte depuis quasiment deux mois pour le transfert de Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti se rapprochent également de la sortie. Mais quelles stars va réellement quitter le PSG d'ici le 31 août ?

Cet été, le PSG a décidé de dynamiter le mercato. En se renforçant massivement tout d'abord grâce à l'arrive de neuf nouveaux joueurs, en attendant Ousmane Dembélé, mais également en faisant preuve d'une étonnante souplesse avec ses stars. Réputé comme étant une prison dorée, le club de la capitale a changé de stratégie, tout le monde est désormais à vendre, ou presque. Les indésirables bien sûr, à l'image de Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Renato Sanches et Juan Bernat, mais également les stars à l'image de Lionel Messi et Sergio Ramos qui n'ont pas été retenus. Et c'est bien là que réside le principal changement au PSG.

Mbappé - PSG : Le lien est rompu

D'ici le 31 août, personne ne sera retenu, y compris Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France refuse de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain, et le PSG, bien décidé à éviter un départ libre, a donc ouvert la porte à son transfert. Le club de la capitale aurait même accepté une offre d'Al-Hilal il y a quelques semaines, mais c'est bien vers le Real Madrid que s'envolera Kylian Mbappé s'il doit y avoir un transfert cet été.

Neymar et Verratti plus que jamais sur le départ