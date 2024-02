Mbappé : Les médias italiens confirment le plan titanesque du PSG

Axel Cornic

Plus le temps passe et plus un départ de Kylian Mbappé se précise pour le Paris Saint-Germain, qui est déjà en train de planifier l’avenir sans lui. Le club viserait en effet un gros coup en attaque pour oublier sa star, mais d’autres secteurs devraient être concernés en vue de l’été 2024.

A Paris, on commence à imaginer l’avenir sans Kylian Mbappé. Si le PSG semble toujours espérer en une prolongation de dernière minute, on se préparerait également au pire avec un départ du français à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Et évidemment, cela passera par le mercato.

Anne Hidalgo déclare la guerre au PSG, le Qatar va quitter Paris ? https://t.co/IV6q1F3P9o pic.twitter.com/ug7yxgKtgc — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Le PSG va devoir tourner la page Mbappé

Pour remplacer Mbappé, deux pistes sont annoncées au PSG avec Rafael Leão et Victor Osimhen. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le joueur de l’AC Milan n’est actuellement pas un objectif pour les dirigeants parisiens, mais la situation semble être différente pour son homologue du Napoli. Il Corriere dello Sport annonce en effet ce mardi qu’il serait tout simplement la grande priorité parisienne en attaque, en vue du mercato estival 2024.

Un gros coup en défense et au milieu ?