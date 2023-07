Mbappé : Le verdict tombe pour la vengeance du PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être destiné à évoluer au Real Madrid dans les prochaines années. Pour se venger, le PSG aimerait recruter Vinicius Jr en échange. Néanmoins, le Brésilien a ruiné les plans du Paris Saint-Germain.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une longue et tumultueuse histoire. En effet, à plus de trois reprises, pour des raisons diverses, Mbappé n’a pas pas débarqué à Madrid. Mais le plus gros pied de nez de la part du champion du monde tricolore remonte au printemps 2022. Alors que tout portait à croire qu’il partirait au Real Madrid en tant qu’agent libre, Mbappé prolongeait son contrat au PSG.

Mbappé destiné à finir au Real Madrid

Et ce, bien qu’un an plus tôt, Kylian Mbappé réclama union de sortie au comité de direction du PSG, estimant y avoir fait le tour. Le Real Madrid avait même dégainé plusieurs offres en toute fin de mercato avec une proposition s’élevant jusqu’à 200M€, en vain, le PSG ayant toujours refusé.

Vinicius Jr douche les espoirs du PSG