Mbappé : Le PSG prépare une opération à 305M€

Thibault Morlain

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Toutefois, en fin de contrat, l'international français aurait choisi de rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine. Forcément, cela serait une grosse perte pour Paris, qui commencerait déjà à bouger ses pions concernant la succession de Mbappé. Et voilà que plus de 300M€ pourraient être lâchés afin de tenter de remplacer celui qu'on annonce au Real Madrid.

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, une énorme question va se poser au PSG. Comment réussir à remplacer et faire oublier le Français ? Tel est le casse-tête qui devrait occuper Luis Campos et ses équipes dans les semaines et mois à venir. Il n'empêche que les rumeurs circulent déjà en ce qui concerne la succession de Mbappé au PSG en vue de la saison prochaine...



Le PSG pousse toujours pour prolonger Mbappé

Promis au Real Madrid depuis un moment maintenant, Kylian Mbappé pourrait enfin poser ses valises dans le club de Florentino Pérez. Mais rien n'est encore signé et bouclé à 100%. De quoi laisser une dernière chance au PSG ? En 2022, le club de la capitale avait réussi à convaincre Mbappé de prolonger au dernier et voilà qu'on aimerait que l'histoire se répète à Paris. Ainsi, selon La Repubblica , le PSG devrait à nouveau tenter de faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé.

Une succession à 305M€ ?