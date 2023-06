Mbappé : Le PSG prépare son transfert, ils jubilent au Real Madrid

Thomas Bourseau

Le mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pourrait finalement avoir lieu. Et ce ne serait pas pour déplaire à Nacho Fernandez, nouveau capitaine merengue, au président Florentino Pérez et à la future recrue Endrick…

« Mbappé ? Si ça ne tenait qu'à moi, je le ramènerais cet été. Nous avons perdu des joueurs importants comme Karim et nous avons besoin de buts. Harry Kane s'intégrerait parfaitement cet été et Mbappé viendrait l'été suivant » . Voici l’énorme déclaration de Nacho Fernandez, nouveau capitaine du Real Madrid, datant de lundi à El Chiringuito . Cependant, la donne a considérablement changé depuis et le timing évoqué par Nacho également.

Florentino Pérez confirme pour Kylian Mbappé

En effet, lundi, Kylian Mbappé a communiqué aux dirigeants du PSG sa volonté de ne pas lever la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en 2025. Ce qui fait qu’il pourrait bénéficier du statut d’agent libre en 2024 si jamais le PSG ne le vendait pas avant la fin du mercato. Le week-end dernier, le président du Real Madrid, en la personne de Florentino Pérez, confiait que Mbappé débarquera bel et bien à Madrid, mais pas avant l’été 2024.

Endrick s’enflamme