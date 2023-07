Mbappé : Le PSG prend une grande décision pour Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG est en pleine tempête à cause de Kylian Mbappé. Le Français qui ne souhaite pas prolonger son contrat a été privé de tournée estivale par sa direction. Une décision qui n'arrange pas Luis Enrique, qui ne dispose pas de mille solutions en attaque. Afin d'éviter que l'Espagnol ne soit submergé de questions sur le champion du monde, et pour le protéger, Paris a pris une grande décision.

Le PSG se trouve actuellement au Japon. Le club de la capitale continue sa préparation au pays du soleil levant, et il dispute donc des matches amicaux, afin de monter en régime. Ce mardi 25 juillet, les Parisiens ont affronté Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo et Seko Fofana entre autres. Les deux clubs se sont quittés sur un match nul 0-0, pas de quoi rassurer les supporters parisiens.

Le PSG a peu de solutions en attaque

Si le score est resté vierge, c'est peut-être parce que le PSG était limité en attaque. D'abord Neymar blessé de longue date était encore sur le banc et il n'est pas rentré en jeu. Le Brésilien pourrait peut-être disputer quelques minutes d'ici la fin de la préparation, mais aucun risque ne sera pris. En plus de l'ancien joueur du FC Barcelone, Paris doit surtout faire sans Kylian Mbappé, non retenu pour cette tournée. Si l'on additionne cela au départ de Lionel Messi, le PSG est donc dépourvu en attaque pour le moment.

Mbappé lâche sa réponse au PSG, le clash est total https://t.co/Z5vLtssPta pic.twitter.com/Jk0kQ3wf9q — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Luis Enrique ne s'exprimera pas pour le moment sur Mbappé