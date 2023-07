PSG : L’énorme mise au point de Barcelone sur les rumeurs Mbappé

La rédaction

Ça semble être clair désormais, le PSG ne veut plus de Kylian Mbappé vu qu’il ne veut pas prolonger. Le Français a donc été mis à l’écart pour la tournée au Japon et le voilà qu’il s’entraîne maintenant de son côté. Mbappé étant poussé vers la sortie, les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir du Parisien. Il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour le joueur de Luis Enrique. Mais voilà que la direction blaugrana est sortie du silence à propos de ces « rumeurs ».

Si Kylian Mbappé a repris cette saison avec le PSG, rien ne dit qu’il portera le maillot parisien dans les semaines à venir. Placé dans le loft des indésirables par le club de la capitale, le Français se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie étant donné qu’il ne veut pas prolonger. Le PSG ne veut plus de Mbappé, mais reste maintenant à trouver preneur. Alors que les offres seront écoutées, il a été expliqué par L’Equipe que le FC Barcelone était intéressé. Les deux clubs devaient s’entretenir au téléphone pour évoquer le dossier alors que les Blaugrana envisageaient d’inclure plusieurs joueurs dans l’opération Kylian Mbappé.

Quid alors d’un transfert de Kylian Mbappé au FC Barcelone ? La question a directement été posée à Rafa Yuste, vice-président du club blaugrana. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , il a alors été très clair à propos du joueur du PSG : « Je ne suis pas là pour alimenter les rumeurs. Peu importe ce que je dirai en tant que vice-président rendrait une rumeur encore plus importante. Je veux dire à tout le monde que nous avons un effectif qui avec Gündogan, Inigo Martinez et Romeu est plus fort que la saison passée. Ce sont des rumeurs ».

