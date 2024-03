Mbappé : Le PSG a trouvé ses maîtres

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a intégré un cercle très fermé de joueurs et entraîneurs ayant fait plier le président du PSG. Avec Carlo Ancelotti et Adrien Rabiot, Mbappé est le seul à avoir dit non à Nasser Al-Khelaïfi et à avoir réussi à aller à l’encontre de sa volonté.

A l’été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. A ce moment précis, le projet QSI était lancé dans lequel très peu de choses ont été laissées au hasard. A commencer par les contrats. En plus d’une décennie, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont rarement été battus par leurs propres employés.

Le PSG a toujours eu gain de cause

En effet, comme l’attestent L’Equipe , plusieurs joueurs ont eu l’opportunité au fil des années de rebondir ailleurs. A commencer par Kylian Mbappé en 2021 lorsqu’il réclama un bon de sortie pour le Real Madrid ou encore Edinson Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Neymar, les quatre derniers cités pour un transfert au FC Barcelone. A chaque fois, Nasser Al-Khelaïfi a déposé son veto et a eu gain de cause.

Seuls Ancelotti, Rabiot et Mbappé ont résisté à Al-Khelaïfi