Mbappé - PSG : Un transfert XXL provoqué par son départ ?

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG à l’issue de la saison. De quoi permettre à Carlo Ancelotti de pouvoir disposer d’un renfort de taille en attaque, alors que plusieurs stars composent déjà l’effectif merengue. Cependant, il n’est pas totalement exclu que la signature de Mbappé provoque un départ de taille.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a prévenu la direction du PSG qu’il ne prolongerait pas afin de quitter le club. S’il faudra désormais s’armer de patience avant de connaître officiellement l’identité de son prochain club, il y a néanmoins peu de doute sur le fait de voir le Real Madrid mettre la main sur le capitaine des Bleus . Un renfort colossal pour Carlo Ancelotti, qui pourrait en revanche se séparer d'un joueur.

« Je pense que tout le monde va se donner une année de marge »

Si le Real Madrid affirme en interne qu’aucun départ n’est programmé après l’arrivée de Kylian Mbappé, coûteuse et logiquement impactante dans la vie du groupe, José Félix Díaz reste prudent. « Évidemment, nous avons tous les yeux rivés sur Rodrygo. Pour l'instant, il est intouchable pour le Real Madrid, mais nous devrons le voir dans quelques mois. Peut-être qu'une équipe appellera le joueur et que ce dernier fera pression pour partir , confie le journaliste du quotidien AS sur la chaîne Twitch de Rubén Martín. Et je dis exactement la même chose pour Vinicius. Dans le club, ils ne l'envisagent en aucun cas, mais le monde tourne.... Je pense que tout le monde va se donner une année de marge ».

