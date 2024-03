Mercato - PSG : Avant son transfert, il veut tout donner !

Thomas Bourseau

Matthijs de Ligt est une piste de longue date du PSG, joueur pour lequel la direction parisienne de l’époque avait déjà tenté sa chance en 2019, sans succès. Pas indiscutable au Bayern Munich, De Ligt pourrait aller voir ailleurs en fin de saison, mais compte bien aller au bout de lui-même d’ici-là.

Lucas Beraldo a déposé ses valises au PSG cet hiver en provenance de Sao Paulo. Mais il semblerait que cela n’ait pas suffit aux dirigeants parisiens. En toute fin de mercato, RMC Sport faisait part d’une volonté du club de la capitale de poursuivre le renforcement de son arrière garde. Outre la piste Leny Yoro dévoilée par le10sport.com, le Paris Saint-Germain en aurait également pincé pour Matthijs de Ligt.

De Ligt dans les petits papiers du PSG ?

Faute de chance dans cette opération pendant la dernière fenêtre des transferts, il a été spécifié dans la presse que le PSG retenterait sa chance avec Matthijs de Ligt à l’occasion du prochain mercato estival. D’autant plus que la Gazzetta dello Sport annonçait son départ du Bayern Munich comme étant inéluctable au vu de sa relation peu étroite avec Thomas Tuchel. Néanmoins, la donne a changé puisque le coach allemand sera congédié une fois la saison terminée. De quoi inverser la tendance ? Le suspense reste entier, mais De Ligt compte bien donner son maximum pour le Bayern Munich.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, c’est imminent ! https://t.co/dgRpTDVYGP pic.twitter.com/JOMTeo4PdL — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

«Je veux jouer et aider l'équipe autant que possible»