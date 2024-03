Mbappé : Il a trouvé «sa maison», alerte rouge au PSG ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, qui risque de mettre les voiles vers l'Espagne et le Real Madrid au terme de son contrat en fin de saison, le PSG lorgnerait Rafael Leão. Mais pour autant, ce serait déjà un échec pour Luis Campos et la section sportive parisienne si l'on en croit les propos tenus par le joueur de l'AC Milan sur son avenir en interview avec la presse italienne.

Le PSG se lance dans un nouveau chamboulement après celui de l’été dernier et des douze recrues bouclées en plus des départs de stars comme Neymar ou encore Lionel Messi. En fin de saison, c’est Kylian Mbappé qui claquera la porte pour la Casa Blanca du Real Madrid, laissant ainsi derrière lui un gros vide à combler pour les dirigeants du Paris Saint-Germain.

«Je veux gagner à nouveau, ma tête est ici»

Parmi les options à l’étude actuellement figurent les noms de Victor Osimhen comme révélé par le10sport.com et de Rafael Leão à en croire les informations récoltées par différents médias. Mais, contractuellement lié à l’AC Milan jusqu’en 2028, l’international portugais de 24 ans est bien à Milan et ne compte pas en changer. « Mon avenir est à l'AC Milan. Je suis ici et j'ai encore un contrat de quatre ans. Milan m'a aidé quand j'étais dans une situation très difficile, ils m'ont soutenu. Je n'oublie pas, je suis loyal. Je suis arrivé comme un jeune garçon, ici j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur. Je veux gagner à nouveau, ma tête est ici ».

«Milan ? C'est ma maison maintenant»