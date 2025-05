Mbappé : Le grand changement, c'est maintenant !

La rédaction

C’est un tournant majeur pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Carlo Ancelotti quitte la Casa Blanca pour prendre la tête de la sélection brésilienne après la finale de Ligue des champions. L'entraîneur le plus titré de l'histoire laisse sa place à Xabi Alonso, annoncé comme son successeur, dans un changement d’ère à Madrid.

Annoncé sur le départ du Real Madrid depuis de nombreuses semaines déjà, Carlo Ancelotti a rejoint ce lundi la Fédération brésilienne de football. À la tête du Real Madrid depuis 2021, le coach italien quitte Kylian Mbappé et ses coéquipiers pour rejoindre le Brésil. The Athletic et Fabrizio Romano annoncent le 26 mai comme étant la date à laquelle le quintuple vainqueur de la Ligue des champions rejoindra la Seleção, relaye RMC Sport, soit le lendemain de son dernier match avec le Real Madrid. Kylian Mbappé devrait voir Xabi Alonso arriver à Madrid dans les jours ou semaines à venir.

«L’entraîneur le plus titré du monde»

La sélection brésilienne a d’ailleurs déjà communiqué sur l’arrivée du futur ex-coach de Kylian Mbappé :

«La meilleure équipe nationale de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré du monde. Carlo Ancelotti, synonyme de réalisations historiques, a été annoncé ce lundi (12) par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme le nouvel entraîneur de l'équipe nationale brésilienne. Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera l’équipe lors des deux prochains matchs de qualification contre l’Équateur et le Paraguay, le mois prochain.»

«Reconquérir la première place du podium»

Ednaldo Rodrigues, président de la CBF, ajoute :

«Porter Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu’une décision stratégique. C’est une déclaration au monde entier : nous sommes déterminés à reconquérir la première place du podium. Il est le plus grand entraîneur de l’histoire et il dirige aujourd’hui la meilleure équipe nationale de la planète. Ensemble, nous écrirons de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien.»