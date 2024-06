Mbappé : La presse espagnole dévoile son contrat au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand objectif du président Florentino Pérez ces dernières années, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé avec le Real Madrid et sera présenté par son nouveau club après l’Euro en Allemagne (15 juin - 15 juillet). Le quotidien AS dévoile ce samedi quelques précisions sur le contrat signé par l’international français de 25 ans.

Après le PSG, place au Real Madrid pour Kylian Mbappé ! À 25 ans, l’international français va découvrir l’étranger pour la première fois de sa carrière une fois l’Euro terminé, pour le plus grand bonheur de Florentino Pérez. Cela fait de nombreuses années que le président merengue souhaite mettre la main sur la star tricolore, sans pour autant envisager toutes les folies pour elle.

Le meilleur salaire du club

Selon des sources du Real Madrid rapportées par AS ce samedi, le club ne voulait pas faire exploser la masse salariale avec Kylian Mbappé, qui disposera d’un salaire annuel de 15M€ nets, soit 4 millions de plus que les joueurs les mieux payés jusqu’à présent, David Alaba et le futur retraité Toni Kroos.

Mbappé récupère une bonne partie de ses droits à l’image