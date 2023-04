Mbappé, Kolo Muani, Todibo… Toutes les infos mercato du 11 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé a tranché pour son avenir

Sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé peut-il envisager un départ du PSG en fin de saison ? Selon les révélations d' AS , le récent épisode avec son désaccord sur la vidéo de campagne de réabonnement n'aura aucun impact sur son avenir, et Mbappé devrait continuer l'aventure au PSG l'an prochain. Le projet continuera de tourner autour de l'attaquant tricolore, et sa direction a même prévu de recruter des profils attendus par Mbappé comme Khephren Thuram ou encore Manu Koné pour le satisfaire.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ce sera 100M€ pour Kolo Muani

Très courtisé à l'approche du mercato estival, Randal Kolo Muani aura l'embarras du choix : le PSG est sur le coup, au même titre que le Bayern Munich et Manchester United. Et selon les révélations de Sky , l'Eintracht Francfort réclamerait au minimum 100M€ pour envisager une vente de son buteur français, qui avait recruté libre l'été dernier en provenance du FC Nantes.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG fonce sur Todibo

Après Khephren Thuram, le PSG en pince désormais pour un autre joueur de l'OGC Nice : Jean-Clair Todibo ! Selon Foot Mercato , Luis Campos apprécie tout particulièrement ce genre de profil et souhaiterait beaucoup attirer le défenseur central niçois au PSG lors du prochain mercato estival. Originaire de la région parisienne, Todibo pourrait se laisser tenter par le défi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Retour confirmé pour Paredes au PSG

Prêté à la Juventus Turin avec une option d'achat fixée à 22M€, Leandro Paredes n'a pas réussi à s'imposer au sein du club italien cette saison. Et Fabrizio Romano confirme donc le retour à venir de Paredes au PSG en fin de saison, où son contrat court jusqu'en 2024.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM courtise Uribe

Selon les révélations d' O Jogo , l'OM a coché le nom de Mateus Uribe (32 ans) pour son mercato estival. Le milieu de terrain colombien, qui évolue au FC Porto, arrive en fin de contrat et pourrait donc venir renforcer l'entrejeu d'Igor Tudor. Le média portugais précise toutefois qu'Uribe aurait repoussé la première offre de contrat formulée par la direction de l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Départ cet été pour Renato Sanches ?