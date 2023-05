Mbappé : Il l’annonce en direct, le PSG va droit dans le mur

Hugo Chirossel

Alors que son avenir revient de nouveau sur la table ces derniers jours, Kylian Mbappé pourrait partir libre dès l’année prochaine, une fois arrivé à la fin de son contrat. Le PSG serait plutôt serein dans ce dossier et compterait construire son projet autour de l’international français. Une idée qui ne plaît pas vraiment à Christophe Dugarry.

Proche de rejoindre le Real Madrid l’année dernière, Kylian Mbappé avait finalement prolongé avec le PSG. Mais son avenir interroge de nouveau ces derniers jours, puisque d’après les informations de L’Équipe , l’international français n’aurait pas l’intention d’activer sa clause qui le lierait alors au club de la capitale jusqu’en 2025. Kylian Mbappé pourrait donc s’en aller librement dès la fin de la saison prochaine. Le Parisien de son côté assure que le PSG est serein à ce sujet et que Luis Campos compte construire l’effectif autour lui.

« J’aime pas l’idée »

Ce qui n’emballe pas vraiment Christophe Dugarry. Ce dernier s’est exprimé sur les intentions du PSG de construire son projet sportif autour de Kylian Mbappé. « L’idée me dérange. Après, que Mbappé soit un grand joueur, que ce soit le meilleur joueur, qu’il ait le meilleur salaire, qu’il soit le joueur le plus concerné quand il va y avoir des choix à faire, allez, pourquoi pas. Mais j’aime pas l’idée. Parce que quand on dit que l’institution doit être plus forte qu’un joueur, m’expliquer qu’il faut construire l’équipe autour de Kylian Mbappé, j’ai aussi des doutes sur un joueur qui avait quand même les clés du camion l’année dernière. On a vu comment ça a fonctionné. Il a choisi son directeur sportif, les joueurs qui ont signé, j’imagine qu’il a donné son avis aussi. Donc les choses ont déjà été essayées », a-t-il déclaré, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« C’est pas un projet sportif ça »