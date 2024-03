Mbappé - Haaland : Jackpot pour le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé rêvait en blanc depuis bien longtemps et se rapprocherait du Real Madrid les jours passant. La star du PSG pourrait à l’avenir être imitée par Erling Braut Haaland qui semblerait préparer sa venue au nouveau Santiago Bernabeu. Le Real Madrid aurait d’ailleurs tout prévu !

Au Real Madrid, le gros projet de Florentino Pérez semble doucement, mais sûrement prendre forme. Ces dernières saisons, le président du club merengue est parvenu à considérablement renforcer l’équipe première en misant sur les futurs talents de demain comme ce fut le cas avec Vinicius Jr, Federico Valverde, Rodrygo Goes et plus récemment, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ainsi que Jude Bellingham.

Une clause spéciale Real Madrid pour Haaland ?

Et en cette année 2024, c’est Kylian Mbappé qui devrait, sauf énorme revirement de situation, débarquer au Real Madrid en tant qu’agent libre au terme de son contrat au PSG. Et à l’avenir, la prochaine grande star des Merengue ne serait autre qu’Erling Braut Haaland. D’après AS , dans le cadre de sa prochaine rénovation de contrat à Manchester City, l’actuel courant jusqu’à l’été 2027, le serial buteur norvégien devrait inclure une clause lui permettant de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid a la place pour Mbappé et Haaland