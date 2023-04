Mbappé fulmine, le PSG a tout prévu pour le mercato

La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé plaît toujours autant au Real Madrid. Et alors que la saison parisienne a une fois de plus été décevante et que ce dernier a poussé un coup de gueule concernant une vidéo postée par le club, de nouvelles rumeurs concernant un possible départ du prodige bondynois ont enflées. Cependant, le PSG devrait bel et bien réussir à conserver Mbappé, du moins pour la saison prochaine…

Auteur d’un magnifique but face à Lens ce samedi, Kylian Mbappé a relancé les espoirs parisiens dans une période plus que compliquée. Alors qu’il a toujours clamé vouloir marquer l’histoire du football, le numéro 7 du PSG a connu 2 années consécutives décevantes sur le plan collectif. Son coup de gueule récent à propos d’une vidéo publiée sans son accord sur la campagne de réabonnement pour la saison prochaine, avait enflammé la presse espagnole, qui y voyait là une piste de son potentiel transfert au Real Madrid.

Le PSG est rassuré : Mbappé devrait bel et bien rester à Paris l’an prochain

Mais à en croire les informations de Fabrice Hawkins, journaliste chez RMC Sport , Kylian Mbappé devrait bel et bien évoluer sous les couleurs du PSG la saison prochaine.

Vers un été 2024 mouvementé pour Kylian Mbappé

En revanche, l’été suivant, en 2024, Kylian Mbappé aura son destin en main. Car pour rappel, ce dernier possède un contrat expirant en 2025, avec 2 années supplémentaires en option. Le PSG pourrait donc être très sévèrement attaqué l’année prochaine pour sa vedette.