Mbappé : «Dramatique», il prédit le pire pour le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022, le PSG pensait avoir fait le plus dur avec sa star. Mais l’international français aurait décidé de ne pas activer son option, il pourrait donc se retrouver libre à l’été 2024. Une situation qui inquiète Jérome Rothen.

L’avenir de Kylian Mbappé est déjà au cœur de toutes les rumeurs. Prolongé en mai 2022 par le PSG, l’international français est lié au club de la capitale jusqu’en 2025… à condition qu’il active son option. Mais d’après les informations du journal L’Équipe , Kylian Mbappé ne souhaiterait pas la déclencher. Ce qui fait que Mbappé sera libre de tout contrat à l’été 2024 si la situation ne bouge pas d’ici là.

Rothen inquiet pour le cas Mbappé

« Ce serait dramatique », regrette Jérome Rothen sur RMC . « Il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde. Ils ont changé les hommes à la tête du sportif, ils ont détruit pour reconstruire. Le problème, c'est que ça ne va pas assez vite depuis un an », analyse l’ancien joueur du PSG. Depuis que Kylian Mbappé a signé à Paris, son contrat a toujours été un sujet capital. Et compliqué…

Le PSG doit gérer un casse-tête à 20M€ https://t.co/ljT0F9qElR pic.twitter.com/6dwD5mhb8X — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

«Il ne faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs»