Mbappé dit oui au PSG, ses conditions sont révélées

Thibault Morlain

Il y a un peu plus d’un an, le feuilleton Kylian Mbappé avait animé la planète football. Alors que le Français arrivait au terme de son contrat avec le PSG, il était question d'un départ au Real Madrid. Chez les Merengue, on y croit d’ailleurs dur comme fer pour l’arrivée de Mbappé. Mais à la surprise générale, ce dernier a finalement accepté de prolonger avec le PSG. Et pour cela, le champion du monde 2018 avait posé certaines conditions.

Cette saison, Kylian Mbappé est bel et bien un joueur du PSG. Ce n’était pourtant pas gagné. En effet, alors que le natif de Bondy arrivait au terme de son contrat, il a fait le choix de prolonger avec le club de la capitale. Mais voilà, tout le monde annonçait un départ de Mbappé au Real Madrid, où il était d’ailleurs attendu les bras ouverts. Mais pour le Qatar, il n’était pas question de laisser partir libre le Français et tout a été fait pour qu’il accepte ce nouveau contrat qui le lie désormais avec le PSG jusqu’en 2024, tout en ayant une année supplémentaire en option.

Mbappé a réclamé une révolution au PSG

Ce mardi, El Pais est d’ailleurs revenu sur cette prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG. Le média ibérique a alors expliqué pourquoi le natif de Bondy a notamment refusé le Real Madrid ou encore Liverpool afin de continuer avec le club de la capitale. Ainsi, selon les dires d’un proche de Mbappé, ce dernier avait réclamé au PSG de modifier la structure sportive afin d’arriver à un fonctionnement « plus professionnel ». Des mots qui ont été entendus par la direction parisienne puisque cela a abouti à l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, lui qui est très proche de Kylian Mbappé et sa famille depuis leur aventure commune à l’AS Monaco.

Neymar visé ?

Comme précisé par le média ibérique, Kylian Mbappé avait d’ailleurs une cible en tête avec cette restructuration du PSG : Neymar. En effet, en réclamant plus de professionnalisme au sein du club de la capitale, l’international français souhaitait pousser sa direction à se séparer de l’international brésilien, habitué aux écarts en dehors des terrains. Le départ de Neymar ne s’est toutefois pas réalisé au PSG…