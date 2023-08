Mbappé de retour, le vestiaire du PSG hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans retour dans le groupe du PSG, Kylian Mbappé a du patienter encore un peu avant de retrouver le terrain. Et pour cause, le capitaine des Bleus était remplaçant au coup d'envoi du match contre Toulouse. Entré en jeu juste après la pause, Kylian Mbappé a obtenu et transformé un penalty. Lucas Hernandez se réjouit donc d'évoluer aux côtés de son compatriote.

Il est de retour ! Samedi soir pour le déplacement à Toulouse, Kylian Mbappé était présent sur la feuille de match. Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant français est entré en jeu et a changé la face du PSG en obtenant puis en transformant un penalty. Et malgré le match nul (1-1), Lucas Hernandez se réjouit du retour de Kylian Mbappé.

Hernandez s'enflamme pour le retour de Mbappé

« C’est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait. Je le connais de l’équipe de France. C’est une fierté de pouvoir jouer avec lui, on s’entend très bien. En espérant que cette saison il va bien nous aider sur le terrain. C’est important pour le PSG », lance le nouveau défenseur du PSG en zone mixte, avant de se prononcer sur les débuts poussifs du club de la capitale qui doit assimiler la méthode Luis Enrique.

«Petit à petit, on va créer un super groupe, une super équipe»