Mbappé : «Certains en sont venus aux mains…», le Real Madrid va s’éviter une catastrophe !

C’est l’information de ce lundi, et peut-être de l’été : Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Désiré depuis plusieurs années par les Merengue, le désormais ancien attaquant du PSG s’apprête donc à revêtir la tunique blanche. Depuis 19h30, heure à laquelle les Madrilènes ont publié un communiqué annonçant l’arrivée du Français, de nombreux observateurs ont réagi. Parmi eux, le journaliste Frédéric Hermel, qui a livré ses impressions.

Ce n’est donc plus du conditionnel : Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Depuis plusieurs mois, le Bondynois semblait tout proche des Champions d’Europe, et les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont définitivement mis fin au suspens. Depuis l’annonce faite par la Maison Blanche , l’arrivée du Français dans la capitale espagnole est commentée de toutes parts. Frédéric Hermel s’est exprimé à ce sujet sur RMC .

« il a toujours dit qu'il voulait jouer au Real »

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur les ondes de RMC , Frédéric Hermel a livré son ressenti sur le choix de Kylian Mbappé, qui réalise là son rêve en signant au Real Madrid : « Pour lui, c'est une sacrée émotion. On peut reprocher beaucoup de choses à Mbappé, mais c'est un type qui a toujours rêvé de ça. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, mais il a toujours dit qu'il voulait jouer au Real. Même si ça a pris du temps (...) Oui, je pense qu'il va avoir un bon accueil des joueurs. »

« c'est vraiment un vestiaire de copains »