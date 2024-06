Mbappé : Malaise dans le vestiaire ? Le Real Madrid a déjà tout prévu

La rédaction

Dans les tuyaux depuis de nombreux mois, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est désormais officielle. Ce recrutement majeur provoque de nombreux débats, notamment au niveau de la gestion des égos dans le vestiaire. Mais Carlo Ancelotti a la confiance de son club pour s’occuper de la situation.

Sept ans après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé va désormais s’envoler vers l’Espagne et le Real Madrid. Si l’attaquant de 25 ans devra attendre la fin de l’Euro pour être présenté au Santiago Bernabéu, il a enfin vu le club merengue officialiser son arrivée ce lundi. La saga Mbappé déchaine les passions depuis des années, et l'une des interrogations concerne notamment la capacité du désormais ex-joueur du PSG à s'intégrer dans me vestiaire merengue. Mais le Real Madrid est sûr de son coach pour éteindre le moindre incendie.

La prolongation d’Ancelotti liée à sa bonne gestion des égos

Prolongé en décembre dernier, Carlo Ancelotti est lié au Real Madrid jusqu’en 2026. D’après Relevo , l’une des raisons qui a poussé les dirigeants à vouloir conserver l’Italien est sa capacité à gérer le vestiaire. Le média espagnol explique que dans cette optique, l’ancien coach de l’AC Milan souhaite conserver l’ensemble de ses vétérans pour la saison à venir, notamment Nacho et Luka Modric. « Il y a bien sûr la qualité des joueurs, le club est comme une famille. Nous avons un environnement formidable, nous travaillons tous ensemble sans problème , savourait d'ailleurs Ancelotti après le sacre européen samedi. L'atmosphère dans le vestiaire est vraiment bonne. Je dois remercier le club et aussi les joueurs, sans gros ego, vraiment humbles. Ce n'était pas difficile de diriger cette équipe cette saison. »

Mbappé présenté après l’Euro

Si l’officialisation de son transfert est intervenue ce lundi, la présentation de Kylian Mbappé devra encore attendre quelques semaines. Alors que le meilleur buteur de l’histoire du PSG est actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro avec l’équipe de France, le Real Madrid patientera jusqu’à la fin de la compétition pour présenter l’ancien joueur de l’AS Monaco au Santiago Bernabéu.



Nicolas Jolivet