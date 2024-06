Mbappé : Catastrophe au PSG, Al-Khelaïfi coupable ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé aurait pu débarquer au Real Madrid il y a deux ans. En 2022, l'international français avait changé d'avis au dernier moment pour prolonger au PSG. Nasser Al-Khelaïfi avait alors annoncé que le champion du monde 2018 avait signé jusqu'en 2025, alors qu'il ne s'était engagé que pour deux ans. Et cela aurait fini par précipiter le départ libre de Kylian Mbappé cet été.

C’est officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé qu’il n’allait pas prolonger au PSG. Et quelques jours plus tard, les Merengue ont officialisé la venue de la star de 25 ans. Mais cette dernière aurait pu débarquer deux ans plus tôt.

Le Real Madrid a manqué Mbappé en 2022

En effet, Kylian Mbappé n’était pas loin de s’engager au Real Madrid en 2022. Mais au dernier moment, le champion du monde 2018 a changé d’avis et a prolongé au PSG. Le natif de Bondy avait signé un nouveau contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Cependant, le PSG a annoncé qu’il s’était engagé jusqu’en 2025.

Al-Khelaïfi à l'origine du départ libre de Mbappé ?