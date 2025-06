Mbappé : Ça recommence au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est le dossier brûlant du moment au PSG. En fin de contrat dans un an, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son bail et son départ semble de plus en plus probable. Une situation qui n’inquiète toutefois pas Éric Di Meco qui rappelle que malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG a remporté la Ligue des champions.

Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma est l'un des grands artisans de la victoire du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, il n'est pas encore assuré de garder les buts parisiens la saison prochaine puisqu'il n'a pas encore prolongé son bail qui s'achève en 2026. Une situation qui n'inquiète toutefois pas Eric Di Meco qui rappelle que le PSG s'est relevé de nombreux départs dont celui de Kylian Mbappé.

Donnarumma sur le départ ? « Si Donnarumma veut rester et bien, il reste dans les conditions que lui propose le club. Et le club va peut-être faire un effort pour le garder, car il est champion d’Europe et qu’il a été important », rappelle l’ancien de l’OM au micro de RMC, avant d’assurer que le PSG s’en remettra si le portier italien venait à partir.