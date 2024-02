Mbappé : Bombe au PSG, la presse espagnole confirme

Axel Cornic

Après des mois de spéculations, Le Parisien annonce ce samedi que Kylian Mbappé aurait enfin pris une décision concernant son avenir. La star française aurait décidé de rejoindre le Real Madrid et du côté du Paris Saint-Germain, on semble bel et bien s’être fait à l’idée d’un départ à la fin de son contrat.

Après dix années passées en Ligue 1, Kylian Mbappé pourrait découvrir des nouveaux horizons. Le Parisien a en effet annoncé que la star française aurait décidé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, alors que son contrat se termine le 30 juin prochain.

PSG : Luis Enrique s'agace, il lâche un message surprenant https://t.co/TczHLqOa9k pic.twitter.com/zv4X1gZHUO — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Mbappé vers le Real Madrid

Le quotidien explique surtout que le PSG serait à deux doigts de jeter l’éponge ! Au courant de la décision de Mbappé, le club parisien serait persuadé qu’il n’y aurait plus beaucoup de chances de le retenir, comme cela avait été le cas en 2022.

Le PSG à deux doigts d’abdiquer