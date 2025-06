Mbappé avec une légende : C’est officiel !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jude Bellingham se sentira moins seul au Real Madrid car l’un de ses compatriotes anglais a déposé ses valises à la Casa Blanca : Trent Alexander-Arnold. Comme Kylian Mbappé avant lui, le défenseur s’est engagé en tant qu’agent libre au sein du club madrilène qu’il rejoint en « légende de Liverpool » d’après Florentino Pérez, président du Real Madrid.

«L'un des meilleurs défenseurs au monde arrive à Madrid»

Enfant du club de la Mersey, le latéral droit anglais vainqueur de deux Premier League et d’une Ligue des champions avec son club formateur l’a quitté libre de tout contrat pour le Real Madrid comme Kylian Mbappé un an plus tôt. Son nouveau président Florentino Pérez l’a érigé au rang de légende pendant sa conférence de presse de présentation ce jeudi 12 juin. « Cher Trent Alexander-Arnold, bonjour et bienvenue. Un joueur qui a tout gagné et qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde arrive à Madrid ».