Mbappé au Real Madrid, la réponse du PSG est terrible

Axel Cornic

L’annonce de Kylian Mbappé et de son entourage a relancé les débats concernant son avenir, avec le Paris Saint-Germain qui ne semble pas vraiment être en position de force. A un an de la fin de son contrat, un départ semble en effet être devenu la meilleure solution et évidemment, le Real Madrid est en première ligne pour l’accueillir.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Il y a encore quelques semaines, sa présence au PSG semblait assurée, notamment avec le départ de Lionel Messi et un Neymar toujours poussé vers la sortie. Mais voilà, le Français a annoncé sa volonté de ne pas prolonger, ce qui met son club dans une position extrêmement délicate.

Mercato : Surprise, il peut trahir le PSG https://t.co/M9kxGqe2T1 pic.twitter.com/TDVwA0sfgz — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Deux solutions pour Mbappé

D’après les informations de Mundo Deportivo , le PSG aurait tapé du poing sur la table et aurait mis un énorme coup de pression au clan Mbappé. Tout simplement, soit il prolonge son contrat dans les prochaines semaines, soit il sera vendu au cours de ce mercato estival. SI on s’en tient aux dire du joueur la première solution serait d’ores et déjà à exclure, même si le PSG nous a montré il y a un an qu’une surprise est toujours possible.

Le PSG ne va pas faciliter la vie au Real Madrid

Pour le moment, aucune piste concrète ne semble se préciser, même si le Real Madrid est toujours considéré comme le grand favori pour accueillir Mbappé. Pourtant, le quotidien catalan assure que le PSG n’aurait aucune intention de faciliter son transfert vers Madrid, puisque les tensions entre les deux clubs seraient toujours vives. D’ailleurs, être obligé de le vendre seulement un an après s’être gaussé de l’avoir convaincu de ne pas écouter le Real Madrid, serait extrêmement mal vécu en interne.

« Mbappé au Real Madrid ? C'est faux »