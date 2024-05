Mbappé arrive, un joueur du Real Madrid fait une grande annonce !

Thomas Bourseau

L’aventure de sept saisons de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a pris fin la semaine dernière avec une finale de Coupe de France remportée face à l’OL (2-1). A présent, Mbappé se dirige vers le Real Madrid où il va jouer aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo notamment en attaque. Le Brésilien, dont le nom fait parler sur le mercato, a communiqué son allégeance envers le Real Madrid.

Kylian Mbappé in, Rodrygo Goes out ? Au fil de la saison, et alors que les rumeurs de la venue de Kylian Mbappé pour cet été prenaient de plus en plus d'ampleur dans la presse, Rodrygo Goes était annoncé sur le départ et notamment du côté de Liverpool. Néanmoins, le principal intéressé a d'autres projets.

Une concurrence XXL avec Mbappé, Rodrygo jure fidélité au Real Madrid

Jeudi, DAZN publiera l’intégralité de l’entretien que le média a réalisé avec Rodrygo Goes. Néanmoins, un extrait de l’interview avec l’attaquant brésilien du Real Madrid a été partagé. La venue de Kylian Mbappé et la concurrence qui va faire rage sur le front de l’attaque la saison prochaine ne lui fait pas peur. Au contraire, Rodrygo a clairement communiqué sa volonté de faire carrière au Real Madrid.

Mercato : Le clan Zidane lâche le Real Madrid, c’est historique ! https://t.co/XeJwIdta3X pic.twitter.com/gcQCYwRby9 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Rodrygo l’annonce, il est prêt à rester au Real Madrid «pour toujours»