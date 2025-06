Marquinhos - Real Madrid : Le transfert idéal pour le PSG !

Cela fait maintenant un moment que le PSG travaille sur sa première recrue de l’été : Illya Zabarnyi. L’Ukrainien pourrait ainsi débarquer en provenance de Bournemouth afin de concurrencer Marquinhos. Avant de le remplacer à terme ? Si le Brésilien est l’un des visages du PSG, voilà que la suite de sa carrière pourrait bien s’écrire loin de Paris.

Avec le recrutement annoncé d’ Illya Zabarnyi , le PSG pourrait dès à présent préparer le futur départ de Marquinhos . D’ailleurs, pour Olivier Dacourt , à l’instar du Real Madrid ou de la Juventus , faire partir le Brésilien ne serait pas une mauvaise solution pour Paris . « Si je suis dirigeant du PSG, est-ce que je garde Marquinhos ? Marqui a tout gagné avec le PSG, il a aussi tout connu ! C’est difficile à trancher ! Parfois, on veut être dans la fidélité, mais le PSG doit s’inspirer du Real Madrid, qui est le meilleur exemple. Ils ont laissé partir Sergio Ramos pour recruter plus jeune. La Roma a laissé partir Totti », a-t-il confié pour TopMercato.

« Je crois que même Marqui aurait envie d’aller découvrir autre chose »

« Je crois que même Marqui aurait envie d’aller découvrir autre chose et de partir sur une bonne note. Il faudra donc regarder la chose des deux côtés. La Juve l’avait fait avec Del Piero. Il peut faire une année de transition afin d’accompagner un jeune qui a du talent (Illya Zabarnyi, ndlr) et laisser la place à cette jeune pousse dans un an », a poursuivi Olivier Dacourd. Entre le PSG et Marquinhos, c’est donc bientôt terminé ?