Marquinhos : La décision à 60M€ du PSG

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine du PSG depuis 2020 et membre de son vestiaire depuis l'été 2013, Marquinhos est une valeur sûre et un taulier de l'effectif parisien. A la suite de la victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l'avenir du Brésilien a posé question, mais semble déjà fixé. En parallèle, les dirigeants parisiens travailleraient sur une recrue à 60M€... minimum !

L'Equipe révélait alors que le clan Marquinhos avait refusé d'évoquer la suite des opérations pour le joueur qui intéresse bien des parties à l'étranger, notamment en Angleterre et dans le Moyen Orient comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité au début du mois de juin. Pour autant, on vous assurait que l'international brésilien allait passer l'été à Paris. De son côté, le comité directeur du PSG prévoirait d'intégrer un nouveau défenseur central dans l'effectif afin de le suppléer voire même de le concurrencer d'après L'Equipe.

Ca chauffe entre le PSG et Bournemouth

Le profil d'Illya Zabarnyi ferait fureur en interne. Si bien que le PSG semblerait être prêt à dégainer une offre de 60M€, au moins, si l'on se fie aux informations du journaliste Matteo Moretto. Et pour cause, les positions du PSG et de Bournemouth au sujet de son transfert seraient de plus en plus rapprochées. Reste à savoir si l'international ukrainien de 22 ans, sous contrat jusqu'en juin 2029 quittera le pensionnaire de Premier League pour rejoindre le champion de France.