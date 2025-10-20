Marcus Rashford : Un énorme transfert se prépare à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford peine à se distinguer dans l'ombre de Lamine Yamal et Raphinha. Par conséquent, le club blaugrana cherche déjà son successeur et pourrait bien se pencher vers l'OM. Des recruteurs du Barça était effectivement présent au Vélodrome pour assister au quadruplé de Mason Greenwood samedi soir.

Samedi soir face au Havre, Mason Greenwood a livré une magnifique performance ponctuée par un quadruplé inédit pour un joueur de l'OM depuis Jean-Pierre Papin. Une large victoire (6-2) qui permet aux Marseillais de prendre la tête de la Ligue 1 avec une longueur d'avance sur le PSG.

Des recruteurs du Barça pour superviser Greenwood ? Et plusieurs spectateurs de marque étaient présents au Vélodrome pour l'occasion. Selon les informations de TBR Football, des recruteurs du FC Barcelone étaient effectivement présents dans les tribunes de l'enceinte de l'OM afin de superviser Mason Greenwood. Ils ont choisi le bon jour puisque le numéro 10 marseillais a donc inscrit un quadruplé qui a du convaincre les émissaires catalans.