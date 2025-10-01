Malaise au PSG : Le transfert à éviter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, Matvey Safonov est aujourd’hui toujours le numéro 2 au PSG derrière Lucas Chevalier. Une situation visiblement loin d’être simple à vivre pour le gardien russe. De quoi l’inciter à faire ses valises et quitter prochainement le club de la capitale ? Alors que le cas Safonov risque d’être un sujet à l’avenir, du côté de la Russie, on a son avis sur la question.

Sur ses réseaux sociaux, Matvey Safonov n’a pas caché son mal être à propos de sa situation actuelle au PSG. Doublure de Lucas Chevalier et devant se contenter de très peu, le Russe a ainsi fait savoir : « C'est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu'à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s'énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat ».

« Matvey ne devrait surtout pas envisager de changer de club » Ce rôle de numéro 2 au PSG est donc loin de convenir à Matvey Safonov. Pourrait-il alors prochainement s’en aller ? Selon Yuri Semin, le Parisien n’aurait aucun intérêt à prendre cette décision. En effet, pour RIA Novosti Sport, l’ancien sélectionneur russe a expliqué concernant Safonov : « Matvey ne devrait surtout pas envisager de changer de club. Il joue pour l'un des meilleurs clubs du monde et est déjà titulaire. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu ; il doit être compétitif et prouver sa valeur dans les buts. Qu'il continue à travailler à l’entraînement ».