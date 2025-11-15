«L'un des meilleurs du monde» : Le PSG prépare une offre de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses, le PSG prépare le prochain mercato et pourrait bien tenter un très gros coup avec Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Et s'il venait à ne pas prolonger, le club parisien n'hésiterait pas à sauter sur l'occasion pour lui transmettre une offre.

Bien décidé à renforcer son secteur défensif afin d'anticiper un futur départ de Marquinhos, le PSG pourrait sauter sur l'occasion qui se présente avec Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. D'ailleurs, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, annonce le PSG pourrait bien dégainer une offre.

Upamecano, le coup de folie du PSG ? « Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », révèle-t-il dans le podcast de RMC After Paris, avant de poursuivre.