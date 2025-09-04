Luis Enrique : Signature surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a environ un an, Luis Enrique signait sa prolongation de contrat, qui sera officialisée plusieurs mois plus tard. Une signature inattendue compte tenu du début de saison poussif du PSG, mais qui s'avèrera un excellent choix. Il faut dire qu'en se montrant très ferme avec Kylian Mbappé, Luis Enrique avait gagné beaucoup de crédit en interne.

Il y a environ un an, alors que le PSG connaît un début de saison poussif, notamment en Ligue des champions, Luis Enrique prolonge pourtant de deux saisons en coulisses, en marge de la défaite sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Une signature qui ne sera officialisée que quelques mois plus tard, mais qui avait surpris beaucoup de monde comme le souligne le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, auteur du livre « De l’enfer au paradis » sur la saison exceptionnelle du PSG.

La prolongation de Luis Enrique avait surpris tout le monde « On a été assez surpris, moi le premier, de voir Luis Enrique prolonger. On se disait qu’il n’a pas de supers résultats, pourquoi est-ce qu’il prolonge à ce moment ? L’une des parties intéressantes dans le livre c’est de voir qu’il a gagné beaucoup de crédit, notamment au Qatar, en se montrant ferme avec Mbappé », révèle-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.