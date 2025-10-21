Luis Enrique : Le choix «ridicule» du PSG !

Axel Cornic

La décision du Paris Saint-Germain de pousser vers la sortie Gianluigi Donnarumma a beaucoup fait parler cet été. Et ça continue d’enflammer les débats, surtout parce que son remplaçant Lucas Chevalier n’a absolument pas convaincu depuis le début de la saison.

Après Neymar et Lionel Messi, Luis Enrique a eu la tête d’une autre star. Acteur majeur de la belle saison du PSG, surtout en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte par le coach du PSG. A sa place c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, avec un profil qui semblait plus coller avec les idées de l’Espagnol.

Chevalier sous pression Le problème, c’est que pour le moment ce pari est loin d’être gagné. Car l’ancien du LOSC est très critiqué, avec des prestations pas au niveau avec le PSG. Et certains commencent déjà à s’interroger sur ce choix, même si Luis Enrique est récemment monté au créneau pour défendre Chevalier.