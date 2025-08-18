Luis Enrique : L'annonce inattendu sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement satisfait des arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, Luis Enrique a une nouvelle fois affiché sa joie concernant le recrutement du PSG cet été. A tel point que le technicien espagnol n'exclut pas l'idée que le club de la capitale en reste là sur le mercato. En tout cas dans le sens des arrivées.

Assez discret cet été, le PSG a bouclé l'arrivée de trois joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et alors que le mercato est loin d'être terminé et que plusieurs rumeurs circulent concernant l'arrivée notamment d'un élément offensif, Luis Enrique semble déjà très satisfait et n'en demande pas plus.

Luis Enrique satisfait du mercato « Notre mercato reflète ce qu'est l'équipe parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a fait ce travail il y a deux années, il y a un an et en ce moment, il faut rester ouvert au mercato parce que c'est notre obligation mais il n'y a pas de problème », estime-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.