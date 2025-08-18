Luis Enrique : L'annonce inattendu sur le mercato du PSG !

Visiblement satisfait des arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, Luis Enrique a une nouvelle fois affiché sa joie concernant le recrutement du PSG cet été. A tel point que le technicien espagnol n'exclut pas l'idée que le club de la capitale en reste là sur le mercato. En tout cas dans le sens des arrivées.
Assez discret cet été, le PSG a bouclé l'arrivée de trois joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et alors que le mercato est loin d'être terminé et que plusieurs rumeurs circulent concernant l'arrivée notamment d'un élément offensif, Luis Enrique semble déjà très satisfait et n'en demande pas plus.
Luis Enrique satisfait du mercato
« Notre mercato reflète ce qu'est l'équipe parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a fait ce travail il y a deux années, il y a un an et en ce moment, il faut rester ouvert au mercato parce que c'est notre obligation mais il n'y a pas de problème », estime-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
Plus de recrue cet été au PSG ?
« On est tranquille, on est calme. Il faut analyser tout avec la tranquillité mais la versatilité de nos joueurs nous permet d'être couverts sur toutes les positions. Et je suis très content du mercato, avec les trois joueurs qui sont arrivés », ajoute Luis Enrique.