Luis Enrique : La grande décision du PSG le laisse sans voix !

Thomas Bourseau

Entre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, le spectacle ne s’arrêtera pas en juin 2025 comme cela est stipulé dans son contrat actuel, mais continuera jusqu’en juin 2027. Une prolongation aurait été convenue entre les parties concernées. Mais le journaliste Bertrand Latour ne comprend pas la manœuvre du PSG.

Luis Enrique a entamé la dernière saison de son contrat au PSG. Et en ce début d’exercice, l’entraîneur espagnol n’a pas eu une communication exemplaire et notamment envers la journaliste Margot Dumont qui a été recalé de manière virulente à une question tactique. Le coach du Paris Saint-Germain avait expliqué qu’il n’y avait aucun intérêt à ce qu’il détaille sa pensée tactique puisqu’elle ne comprendrait pas.

Mercato - PSG : Il fixe une condition pour Luis Enrique https://t.co/P6sFToHzBl — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Le PSG prolonge l’aventure avec Luis Enrique ?

Pas de quoi faire douter le PSG pour autant. Pour AS, le président Nasser Al-Khelaïfi a récemment assuré que Luis Enrique était tout bonnement le meilleur entraîneur en activité. « C’est un entraîneur fantastique, c’est le meilleur pour moi. C’est un grand technicien et aussi une grande personne. Nous sommes très contents de lui. Le projet est incroyable ». Cette semaine, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient trouvé un terrain d’entente avec Luis Enrique et son agent pour qu’il signe une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027 selon le journaliste Abdellah Boulma. Une tendance confirmée par Le Parisien et RMC Sport notamment.

«Il n y avait pas pour moi d’urgence à prolonger Luis Enrique»

Le PSG devait-il trouver un accord si tôt dans la saison avec Luis Enrique ? Pas du point de vue de Bertrand Latour qui remet en doute la décision du PSG sur le sujet sur le plateau du Canal Football Club. « Luis Enrique ? Je trouve ça très surprenant d’autant que le Paris Saint-Germain a viré des entraîneurs parfois de manière injuste et lui bénéficie d’un blanc saint pas forcément proportionnel à la qualité de ses résultats. Je mesure assez mal le progrès dans le jeu. Je vois une équipe dominante en Ligue 1 parce qu’elle a des joueurs au-dessus. Quand le niveau s’élève, je vois une équipe qui ne progresse pas. Il n y avait pas pour moi d’urgence à prolonger Luis Enrique ».