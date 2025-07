Luis Enrique : La décision radicale avec une star du PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma a beau avoir été l’un des héros du PSG en Ligue des Champions, la porte de sortie lui est aujourd’hui montrée. A un an du terme de son contrat, l’Italien est ainsi invité à se trouver un nouveau club. Il faut dire que du côté de Paris, Luis Enrique serait d’ores et déjà passé à autre chose pour son gardien numéro 1, ayant décidé de confier ce rôle à Lucas Chevalier.

Luis Enrique et le PSG veulent Chevalier !

Si Gianluigi Donnarumma est encore et toujours au PSG, le futur gardien numéro 1 devrait se nommer Lucas Chevalier. Telle serait en tout cas la volonté de Luis Enrique, qui ne compterait donc plus sur le portier italien. En effet, pour RMC Mercato, Fabrice Hawkins a expliqué : « Donnarumma ? Ça va être l’un des dossiers chauds de cet été, en tout cas de ce mois d’août. Tout simplement parce qu’il y a une volonté de la direction sportive et de Luis Enrique de faire venir Lucas Chevalier ».