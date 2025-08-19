«Luis Enrique l’a bloqué» : Un international français au PSG, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoité par le Bayern Munich et plus récemment par Liverpool, Bradley Barcola est finalement resté au PSG cet été et cela ne risque pas de changer puisque Luis Enrique s’oppose fermement à son départ, et continuera de le faire jusqu’à la fin du mercato.

Titulaire à Nantes dimanche soir pour la reprise de la saison de Ligue 1, Bradley Barcola a livré une prestation convaincante au sein d’un onze de départ très remanié du côté du PSG. Une situation qui explique notamment pourquoi Luis Enrique s’est opposé au départ de son international français comme l’a estimé Walid Acherchour.

Luis Enrique refuse de lâcher Barcola « Barcola, son profil est trop précieux dans le football moderne. C'est pour ça que Luis Enrique l'a bloqué et le bloquera s'il y a des offres de Liverpool ou du Bayern Munich : parce que c'est un joueur qui étire tellement le bloc adverse », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.