Luis Enrique - Campos : Une signature à l’origine d’un gros désaccord au PSG ?

Depuis son arrivée lors de l’été 2023, Luis Enrique semble former un duo solide avec Luis Campos et cela s’est notamment vu sur le mercato. Mais tout ne semble pas être parfait entre les deux hommes forts du Paris Saint-Germain et cela serait notamment le cas avec le recrutement de Milan Skriniar.

Souvent critiqué ces dernières années, le PSG a décidé de changer de projet et de s’appuyer notamment sur Luis Campos. Et si le premier pari du Portugais avec Christophe Galtier a fait grincer des dents, les choses semblent avoir beaucoup changé depuis l’arrivée de Luis Enrique, avec une relation forte qui semble s’être construite entre les deux hommes.

« Je suis content de ma relation professionnelle et personnelle avec Luis Campos »

Lors d’une conférence de presse en avril dernier, le coach du PSG s’était exprimé sur cette relation avec Luis Campos, lui faisant une véritable déclaration d’amour. « Je travaille aux côtés de Campos depuis les premiers jours. Je suis content de ma relation professionnelle et personnelle » avait déclaré Luis Enrique. « J’aimerais bien être avec lui beaucoup d’années dans le club ou dans une situation professionnelle avec lui ». Les choses n’ont pas changé depuis, puisque les deux hommes auraient travaillé main dans la main lors du mercato estival.

Skriniar, la pomme de la discorde ?

Il y aurait toutefois une tâche dans cette relation idyllique. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Luis Enrique ne comprendrait pas comment le PSG a pu donner un salaire aussi important et promettre un rôle central dans l’équipe, à un joueur comme Milan Skriniar. Ce dernier ne semble pas du tout être apprécié par le coach parisien, pour qui il n’est qu'un quatrième chois en défense centrale. Or, le Slovaque avait été l’une des grandes obsessions de Luis Campos, qui avait tenté de le recruter en 2022 avant de réussir à rafler la mise en 2023.