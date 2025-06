Luis Enrique annonce la signature d'un joueur «unique» au PSG !

Cette saison, le PSG est monté sur le toit de l’Europe. Et le club de la capitale pourrait monter sur le toit du monde le 13 juillet prochain. Le mérite revient à Luis Enrique, qui a su construire un groupe soudé. Le technicien espagnol a d’ailleurs déclaré sa flamme à Vitinha, qu’il estime essentiel dans son milieu de terrain.

Après l’Europe, le PSG pourrait monter sur le toit du monde d’ici quelques semaines. Après avoir remporté la Ligue des champions, la formation parisienne veut rafler la Coupe du monde des clubs. Et pour cela, Luis Enrique sait qu’il peut compter sur l’un des éléments essentiels de son équipe : Vitinha. Buteur ce dimanche contre l’Atlético de Madrid (4-0), le Portugais s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs à son poste. Et il ne cesse de démontrer son talent.