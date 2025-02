Luis Campos : Le PSG appelle son remplaçant en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'encensé par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, un départ n'est pas totalement à exclure. Et alors que l'Arabie Saoudite aurait dégainé une énorme offre pour le recruter, le PSG aurait d'ores-et-déjà contacter son remplaçant.

Depuis 2022, le PSG possède un nouveau conseiller sportif. Luis Campos avait effectivement remplacé Leonardo afin de mener à bien une première mission, à savoir la prolongation de Kylian Mbappé. Mais depuis 2023, Luis Campos est l'architecte du nouveau projet parisien aux côtés de Luis Enrique. Un tandem qui fonctionne à merveille comme s'en était vanté à la veille du barrage aller de Ligue des champions contre Brest : « Luis Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur ».

EXCLU - Mercato - PSG : La folie Luis Campos gagne l’Angleterre !

➡️ https://t.co/MrqjYezGHz pic.twitter.com/JjVCEW3wvS — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

Campos affole le marché

Cependant, alors que le contrat de Luis Campos s'achève en juin prochain, la menace d'un départ n'est pas à exclure. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, Arsenal et Chelsea lui font les yeux doux, tandis que d'après Le Parisien, l'Arabie Saoudite a dégainé une offre impressionnante pour convaincre le Portugais qui s'est vu proposer un bail de 10 ans assorti d'un salaire annuel de 20M€ afin de mener la sélection aux demi-finales de la Coupe du monde 2034. Une situation qui ne semble pas rassurer le PSG.

Le PSG contacte Andrea Berta

Preuve que le PSG craint un départ de Luis Campos, un nouveau directeur sportif a été contacté. Le Parisien rappelle en effet que le club de la capitale a contacté Andrea Berta. L'ancien dirigeant de l'Atlético de Madrid est libre depuis le début de l'année 2025, et le PSG semble avoir l'intention d'assurer ses arrières si jamais Luis Campos acceptait le pont d'or de l'Arabie Saoudite.