Mercato - LOSC : Rudi Garcia commente la vente du LOSC !

Publié le 20 décembre 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 20 décembre 2020 à 23h11

Tandis que tous les voyants sont au vert sur le plan sportif, le LOSC a été cédé par Gérard Lopez pour éponger une dette de plusieurs millions. Ancien entraîneur de Lille, Rudi Garcia est revenu sur cette vente.