Longoria fait des miracles sur le mercato, McCourt lui tire son chapeau

Cet hiver, l’OM avait besoin de faire un peu de place dans son effectif pour recruter. Après de longues semaines de négociations, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Gerson et les prêts de Luis Suarez et Isaak Touré. Un dégraissage efficace qui a plu à Frank McCourt !

« Dans beaucoup de moments dans le football, toutes les choses ne sont pas alignées. Un joueur dépend de l'entraîneur. On a beaucoup changé à l'intérieur de l'OM, on a changé de coach, de joueurs, de façon de jouer. Tout le monde ne s'adapte pas tout de suite à la situation ». En novembre dernier, Pablo Longoria expliquait que l’OM préparait le départ de Gerson en expliquant les raisons de son échec.

Gerson de retour à Flamengo

Quelques semaines plus tard, l’international brésilien s’est officiellement engagé avec Flamengo, son ancien club. Une belle vente réalisée par l’OM et Pablo Longoria car selon nos informations, il n’y aura pas de perte par rapport au prix dépensé pour se l’acheter il y a un an et demi.

Frank McCourt est rassuré !